‘Komende week opnieuw demonstraties kermisexploitanten’

Kermisexploitanten gaan komende week opnieuw demonstreren voor verbetering van hun financieel benarde situatie, stelt kermisexploitant Frans Stuy. “Alleen deze keer zal het niet bij een vriendelijke actie blijven”, zegt hij.

Afgelopen donderdag voerden kermisexploitanten en hun gezinnen in meerdere steden actie tegen de in hun ogen gebrekkige steun vanuit de overheid. Maart is de maand waarin traditioneel de eerste kermissen opengaan, maar voorlopig is er wegens de coronacrisis nog geen enkele vergunning verleend voor het houden van een kermis.

Stuy zegt dat de boosheid bij zijn collega’s vooral veroorzaakt wordt doordat staatssecretaris Mona Keizer (Economische Zaken) eerder 10,5 miljoen euro toegezegd zou hebben aan de branche. Uiteindelijk, aldus Stuy, werd alles in een evenementenpot gestopt waar kermisexploitanten geen aanspraak op kunnen maken.

“Het geduld is op”, aldus de kermiswoordvoerder. Volgens hem zitten tientallen exploitanten financieel zo aan de grond dat zelfs een doorstart, na corona, hen niet kan redden. Stuy zegt dat de demonstraties worden uitgebreid naar heel Nederland en dat alle exploitanten eraan zullen deelnemen.

De Nederlandse Kermisbond (NKB) zegt in een reactie informeel geïnformeerd te zijn over het voornemen en begin komende week te beslissen of ze meedoen aan het initiatief. De Nationale Bond van Kermisbedrijfhouders (BOVAK) is niet op de hoogte van het voornemen.