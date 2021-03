Ook BN’ers zijn kandidaat: van Lucille Werner tot Johan Vlemmix

Op de kandidatenlijsten voor de Tweede Kamer staan niet alleen gevestigde namen uit de landelijke politiek en mensen die vanuit de lokale politiek de stap naar Den Haag willen maken. Ook bekende Nederlanders hebben zich kandidaat gesteld. Vaak als lijstduwer, maar sommigen maken grote kans om te worden verkozen.

De bekendste naam op de kandidatenlijst is Lucille Werner. De oud-presentatrice van Lingo staat tiende op de lijst van het CDA.

Zwemmer Maarten van der Weijden is lijstduwer voor de VVD. Hij staat op de tachtigste en laatste plaats op de kandidatenlijst. Radiomaker en presentator Eric Corton is lijstduwer bij GroenLinks, met de 49e plaats op de kandidatenlijst. Een andere kandidaat voor GroenLinks is Leoni Jansen, die in het verleden onder meer het Jeugdjournaal presenteerde. De Partij voor de Dieren heeft onder anderen topfotograaf Anton Corbijn, schrijvers Guus Kuijer en Mensje van Keulen en de actrices Babette van Veen en Maryam Hassouni op de lijst staan.

De partij BIJ1 van Sylvana Simons krijgt steun van onder anderen actrices Romana Vrede en Anousha Nzumé en antropologe Gloria Wekker. Schaker Loek van Wely, die eerder voor Forum voor Democratie lid was van de Provinciale Staten van Noord-Brabant, staat nu op de lijst bij afsplitsing JA21. Advocaten Sebas Diekstra en Peter Plasman zijn kandidaat voor Code Oranje. Prostitutie-activiste Metje Blaak is kandidaat voor de Piratenpartij. De enige kandidaat voor De Feestpartij is oud-presentator Johan Vlemmix.