Burgemeester Den Haag ontbindt demonstratie op Malieveld

De burgemeester van Den Haag heeft de demonstratie tegen het kabinetsbeleid op het Malieveld in Den Haag ontbonden. Dat meldt de politie. Mensen worden opgeroepen direct weg te gaan. Op het Malieveld staan nog zeker duizend demonstranten.

Tientallen leden van de Mobiele Eenheid hebben het Malieveld inmiddels deels omsingeld.

Zondag vindt op het Malieveld een demonstratie plaats van tegenstanders van het kabinetsbeleid, georganiseerd door Nederland in Verzet, weg met dit kabinet. Daar waar er maximaal tweehonderd hadden mogen komen en er een noodbevel was kracht is, liep het aantal actievoerders echter op tot enkele duizenden.