Twintigtal aanhoudingen bij demonstratie Malieveld

De politie heeft zondag bij de demonstratie op en rond het Malieveld een twintigtal aanhoudingen verricht. Dat gebeurde nadat de burgemeester had besloten de demonstratie te ontbinden omdat de demonstranten zich niet aan de coronaregels hielden.

Tijdens de demonstratie werd ook een waarschuwingsschot gelost door een politieagent. Dat gebeurde toen een hondengeleider belaagd werd door demonstranten tijdens een charge. Zijn hond werd geschopt en zelf werd hij belaagd door een vechthond. Daarop werd het schot gelost.

Twee demonstranten raakten gewond nadat politiehonden tegen hen waren ingezet omdat zij weigerden te vertrekken. Bij een ander incident werd een vrouw geraakt door een bus van de ME. “Dit was nadrukkelijk niet de bedoeling”, aldus de politie in een verklaring.

De actie op het Malieveld, georganiseerd door Nederland in Verzet, mocht vanwege de coronamaatregelen met maximaal tweehonderd mensen doorgaan. Maar vele duizenden actievoerders begaven zich naar het Malieveld om te demonstreren tegen het kabinetsbeleid. Toen velen van hen weigerden gehoor te geven aan het verzoek te vertrekken, greep de politie in.

Omdat er zwaar vuurwerk naar agenten werd gegooid, werd de ME ingezet. Omdat sommige demonstranten volgens de politie uit waren op confrontatie, moest er geweld gebruikt worden. “Als de politie geweld gebruikt, ziet dat er naar uit. Het gebruikte geweld is aan strenge voorwaarden verbonden en wordt achteraf altijd getoetst.”