Veel politie op en rond het Malieveld

De politie is met tientallen busjes op en rond het Malieveld aanwezig. Op het veld komen mogelijk honderden tegenstanders van het kabinetsbeleid samen. Ook op de doorgaande wegen naar het centrum van Den Haag, zoals de Bezuidenhoutseweg, is veel politie op de been. De eerste demonstranten zijn al gearriveerd. De demonstratie zelf begint om 14.00 uur.

De demonstratie wordt georganiseerd door de groep Nederland in Verzet, weg met dit kabinet. Die betoogt onder de noemer #NooitMeerKabinetRutte. De organisatoren noemen de Partij voor de Vrijheid, Forum voor Democratie, de partij Vrij en Sociaal Nederland en Lijst 30 (met Willem Engel van Viruswaarheid) als mogelijkheden om komende week op te stemmen. De groep en haar aanhangers demonstreerden eerder onder meer op het Museumplein in Amsterdam, waarbij ze zogenaamd samen koffie gingen drinken. De politie greep daarbij in.

Om de hoek bij de Koekamp begint om 14.00 uur ook een andere demonstratie, waar vermoedelijk enkele honderden mensen komen betogen tegen klimaatverandering. Op de Koekamp zijn rode stippen gezet waarop de betogers kunnen gaan staan om op afstand van elkaar te blijven. Enkele demonstranten zijn al aanwezig. Ook hier staan er agenten, maar een stuk minder dan bij het Malieveld.