‘Veiligheid gaat boven snelste tellen van de stemmen’

De traditionele ‘strijd’ tussen de kleinste gemeentes om als snelste de verkiezingsuitslag door te geven, heeft door corona tijdens de komende Tweede Kamerverkiezingen een andere lading gekregen. “Veiligheid en coronaproof staan dit jaar voorop”, aldus een woordvoerster van de gemeente Schiermonnikoog.

Schiermonnikoog, Vlieland en Rozendaal (Gelderland) hebben vaak gestreden om deze eer. “We willen het wel snel doen, maar niet ten koste van allerlei besmettingen, maar het doel is dit keer de verkiezingen veilig en coronaproof te laten verlopen. Als we de kans krijgen het snel te doen, doen we het snel. Maar het gaat om de veiligheid”, aldus de zegsman.

Het Waddeneiland met 913 inwoners is de laatste verkiezingen steeds de snelste geweest. Bij de Provinciale Statenverkiezingen in 2019 kwam het ook als eerste met de uitslag. Dat gold ook voor de gemeenteraadsverkiezingen het jaar ervoor. Bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2017 won Schiermonnikoog ook. Bij de Provinciale Statenverkiezingen in 2015 ging die eer ook naar Schiermonnikoog. Na de Provinciale Statenverkiezingen in 2011 streek Vlieland met de eer.

Volgens Vlieland, dat 1186 inwoners heeft, is het “leuk zo’n onderlinge strijd, maar het is dit jaar al ingewikkeld genoeg om alles op orde te krijgen”, aldus een woordvoerder van de gemeente. “Ook wij willen het goed en veilig doen. Door het stemmen per brief en de eerdere stemdagen wordt het anders. Maar we gaan wel proberen het zo snel mogelijk te doen. Maar we hebben geen tactiek. Zeker niet omdat er nu andere dingen bij komen kijken. We proberen het zo goed als het kan te doen.”

Voor de gemeente Rozendaal is het eigenlijk geen ‘strijd’ meer. “We hebben er een nieuwe wijk bijgekregen en hebben hierdoor nu 1750 inwoners, dat is behoorlijk wat meer dan Schiermonnikoog en Vlieland”, aldus een woordvoerster van de gemeente. “Door de briefstemmers van dit jaar en de mensen die op maandag en dinsdag kunnen stemmen, zou het wel kunnen dat wel snel kunnen tellen. Maar we gaan liever voor kwaliteit dan voor kwantiteit.”