Bijna 289.000 AstraZeneca-prikafspraken moeten afgezegd worden

Het besluit om in de komende twee weken, tot en met zondag 28 maart, geen prikken te zetten met het vaccin van AstraZeneca, betekent dat er bijna 289.000 prikafspraken afgezegd worden. Dat blijkt uit cijfers van het Coronadashboard van de Rijksoverheid.

Op 28 maart zouden er in Nederland 639.075 inge├źnt zijn met het vaccin van de Brits-Zweedse farmaceut, tegen 350.284 momenteel, zo luidt de prognose op het dashboard. Het verschil, 288.791 prikken, kunnen niet gezet worden door de beslissing.

Eerder op zondag liet de GGD GHOR weten dat de GGD’en in de komende twee weken 43.000 prikafspraken moeten afzeggen. Maar ook huisartsen dienen het vaccin toe.

Vaccinatie met vaccins van BioNTech/Pfizer en Moderna gaan wel gewoon door. De prognose is dat er op 28 maart in totaal 2.349.824 mensen gevaccineerd zijn tegen corona, terwijl dat er 2.638.615 zouden zijn geweest als prikken met AstraZeneca wel doorgang had gevonden. Het is nog niet bekend of mensen die de komende twee weken geen AstraZeneca-prik krijgen een ander vaccin kunnen krijgen.

Op dit moment zijn er in Nederland 1.865.547 coronavaccinaties toegediend.