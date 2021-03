Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen stijgt verder naar 2037

Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is op dit moment 2037, 18 meer dan maandag toen er 2019 mensen met Covid-19 in de hospitalen werden geteld.

Toen steeg het aantal coronapatiënten voor het eerst sinds 9 februari weer boven de 2000. Er liggen nu 586 mensen op een intensive care, dat zijn er 22 meer dan een dag eerder. Op de verpleegafdelingen liggen er vier minder dan maandag. Daar bevinden zich nu 1451 mensen die door het virus zijn geveld.

Er werden dinsdag 263 nieuwe coronapatiënten opgenomen, 40 meer dan de vorige dag. Hiervan zijn er 38 op de intensive care ondergebracht en 225 op andere afdelingen. Er zijn nu 1059 ic-bedden bezet, waarvan 473 om andere redenen dan Covid.

De dagelijkse instroom in de ziekenhuizen stijgt, zegt het het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). “Dit wordt veroorzaakt door de inmiddels (vermoedelijk) dominante Britse variant van het coronavirus. Op basis hiervan verwachten we een geleidelijke stijging van de Covid-ziekenhuisbezetting.”