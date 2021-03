Bijna 1,4 miljoen Nederlanders gevaccineerd tegen coronavirus

Bijna 270.000 Nederlanders zijn in de afgelopen week gevaccineerd tegen het coronavirus. In totaal hebben bijna 1,4 miljoen mensen een eerste dosis gekregen, ongeveer 187.000 meer dan een week geleden. Bijna een half miljoen mensen hebben na die eerste dosis ook al de herhaalprik gekregen, waarmee ze in elk geval voorlopig beschermd zouden moeten zijn tegen het coronavirus. Dat aantal steeg afgelopen week met ruim 81.000.

De grootste groep bestaat uit thuiswonende ouderen. Bijna 580.000 mensen van 75 jaar en ouder zijn inmiddels ingeënt. Van hen hebben bijna 90.000 ook de tweede prik al gehad.

De vaccinatiegraad is het grootst onder 85- tot 89-jarigen. Iets meer dan driekwart van deze groep is ingeënt. Verder heeft bijna driekwart van de 80- tot 84-jarigen de eerste prik gehad. Twee op de drie 90-plussers zijn gevaccineerd

Verder zijn meer dan 350.000 medewerkers van verpleeghuizen, revalidatiecentra en de gehandicaptenzorg ingeënt, evenals bijna 250.000 bewoners van verpleeghuizen en cliënten van gehandicaptenzorg en ggz.

Nederland heeft tot nu toe bijna 2,9 miljoen vaccindoses gekregen, tegen bijna 2,6 miljoen doses vorige week. In de afgelopen week zijn bijna 314.000 doses ontvangen. Pfizer en BioNTech leverden 218.790 doses van hun vaccin Comirnaty. AstraZeneca leverde 95.040 doses, van Moderna ontving Nederland afgelopen week niets.