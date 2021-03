Hoekstra en Klaver verwijten elkaar ‘onzin’ te delen over klimaat

CDA-leider Wopke Hoekstra en GroenLinks-lijsttrekker Jesse Klaver beschuldigen elkaar ervan “onzin” te vertellen over het klimaat, en de manier waarop de vervuilende bedrijven moeten worden aangepakt. De partijleiders kwamen nauwelijks tot elkaar. “U zit hier gevangen in uw eigen gelijk”, verweet Hoekstra zijn tegenstander. Klaver zei juist dat de CDA-lijsttrekker “heel veel onwaarheden” verkondigde.

De politici stonden tegenover elkaar in het NOS-debat op dinsdagavond, de dag voordat de meeste Nederlanders naar het stembureau gaan. Klaver had een stelling over de grote industrie en milieuvervuiling en klimaatverandering. Volgens het CDA is het belasten van de vervuiler vooral een Europese aangelegenheid, omdat bedrijven anders simpelweg in buurlanden dezelfde CO2-tonnen uitstoten. De GroenLinks-plannen zouden er ook toe leiden dat veel banen, bijvoorbeeld in de industrie, verloren gaan.

Klaver wierp terug dat het CDA in Brussel juist weigert om in de Europese Unie bedrijven te belasten. Volgens Hoekstra ging de stemming waarnaar Klaver verwijst ook over de economische relatie tussen de EU en China. De lijsttrekkers werden het niet met elkaar eens. “Klaver heeft hier een verhaal dat voor minder dan de helft klopt”, haalde de CDA-leider uit. “U krijgt niet meer gelijk als u sneller gaat praten”, sneerde Klaver terug.