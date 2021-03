Hoekstra: VVD verzette zich in coalitie tegen aanpak flex

De VVD van Mark Rutte heeft zich deze regeerperiode “met hand en tand verzet tegen elke poging van de andere drie coalitiepartijen om iets te doen aan die flexcontracten”. Dat zegt althans CDA-leider en demissionair minister van Financiën Wopke Hoekstra.

De CDA-lijsttrekker ging bij de NOS in debat met VVD-leider Rutte over zekerheid op de arbeidsmarkt. Het inmiddels demissionaire kabinet, waar beide politici deel van uitmaken, zou de arbeidsmarkt gaan hervormen. Onder anderen door de coronacrisis lukte dat uiteindelijk niet, maar begin vorig jaar kwam wel een belangrijk advies uit van voormalig topambtenaar Hans Borstlap. Borstlap deed een reeks aanbevelingen over hoe die arbeidsmarkt eruit moet zien. Hij pleitte er onder meer voor om vaste contracten wat minder vast te maken, en flexwerkers juist wat meer zekerheid en vastigheid te geven.

Volgens Rutte heeft dit kabinet juist een “betere balans weten te bereiken tussen vast en flex”. Hij benadrukt steevast dat de twee grotere coalitiepartijen samen verantwoordelijk zijn voor het beleid van de afgelopen jaren, maar Hoekstra benadrukte juist de rol van de VVD. “U zegt dat we er samen aan gewerkt hebben? Als er één partij de afgelopen jaren in elke discussie over flex als een emmer achter de boot heeft gehangen, in al die kabinetsonderhandelingen, dan was het de VVD”, zei hij in het slotdebat. Het waren juist mensen met een flexibel contract die “als eerste bij de overheid op de stoep stonden omdat ze geen werk hadden door corona”, aldus Hoekstra.

De VVD wil na de coronacrisis verder om het verschil tussen werknemers met een vast contract en mensen met een flexibele overeenkomst te verkleinen, zei Rutte. Hij haalde op zijn beurt uit naar plannen van het CDA waar meer partijen zich tegen hebben verzet. “Je moet wel lef hebben, Wopke, meneer Hoekstra, om mij de flexarbeid te verwijten”, zei Rutte. “Wie van deze partijen stelt nou voor om de WW midden in een crisis tot een jaar te beperken? Dat is het CDA!” Rutte somde andere plannen op waar hij het niet mee eens is. Hij vindt het vooral slecht dat Hoekstra “als een soort spreadsheet dit soort dingen op tafel” gooit.

De VVD-lijsttrekker vindt dat Hoekstra te weinig zoekt naar draagvlak. Rutte hoopt opnieuw in het Torentje te zitten, en liet doorschemeren dat hij ook best wil dat Hoekstra nog eens zijn minister van Financiën wordt. “Maar we moeten wel draagvlak hebben. Hoe kan je nou op die manier het land besturen?” vroeg Rutte aan de CDA-voorman.