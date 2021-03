Kaag: nog geen ja of nee tegen Lelystad Airport

D66-leider Sigrid Kaag wil zich nog niet uitspreken voor of tegen de opening van Lelystad Airport voor commercieel vliegverkeer. Zij vindt die vraag “helemaal niet relevant op dit moment”, en “niet iets waar je nu al een formatiegesprek over moet gaan voeren”.

In het vorige regeerakkoord was afgesproken dat Lelystad Airport vakantievluchten moet gaan overnemen van Schiphol. Maar de luchthaven wacht nog altijd op toestemming vanuit Den Haag, mede doordat D66 daar strenge voorwaarden aan stelt.

GroenLinks-leider Jesse Klaver wil graag samen optrekken met D66 en andere progressieve partijen. Hij probeerde Kaag maandagavond in het verkiezingsdebat van EenVandaag al te verleiden tot een hardere uitspraak over Lelystad Airport. Maar zij ging daar toen ook al niet op in.