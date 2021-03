Kaag: verrader genoemd worden, pik ik van niemand

D66-leider Sigrid Kaag zal het nooit accepteren door iemand voor verrader te worden uitgemaakt. “Dat pik ik van niemand”, zei ze bij Jinek naar aanleiding van een aanval van PVV-leider Geert Wilders tijdens het slotdebat van de NOS.

Wilders maakte Kaag uit voor verrader, omdat ze tijdens een bezoek aan Iran als minister een hoofddoek droeg, iets dat in Iran wettelijk verplicht is. Kaag raakte zichtbaar boos tijdens het debat. “Nee! Ik accepteer dit niet!”, wierp ze tegen.

“Ik was daar als minister van Buitenlandse Zaken, het ging niet over handel. Het was op verzoek van Saudi-ArabiĆ« en Oman, omdat er gedoe was over raketten. En het ging over IsraĆ«ls veiligheidsbelangen”, zei Kaag dinsdagavond bij televisieprogramma Jinek. De plicht om een hoofddoek te dragen is “ontzettend vervelend, maar het diende een hoger belang. Maar een verrader genoemd worden, dat pik ik van niemand. Ik ben er weer boos over.”