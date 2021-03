Ministerie past werkwijze tellen briefstemmen aan na problemen

De werkwijze van het tellen van briefstemmen wordt aangepast nadat veel stemmen ongeldig bleken te zijn. Dat heeft minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) aan de Tweede Kamer laten weten.

Mensen van 70 jaar en ouder konden de afgelopen weken een briefstem opsturen of afleveren. Gemeenten begonnen maandag met het openen van de enveloppen. Toen bleken veel ouderen het stembiljet en stempas in één envelop te hebben gestopt.

Die moest daarna terzijde worden gelegd omdat het briefgeheim anders geschonden werd. De stembureaumedewerker zou dan namelijk kunnen zien op wie de stem is uitgebracht. Volgens de Kiesraad ging het om 5 tot 10 procent van de stemmen.

De nieuwe procedure houdt in dat de briefstembiljetenvelop mag worden geopend om te zien of daar een stempas in zit. Daarna wordt gekeken of de stempas geldig is. Als dat zo is mag de geopende envelop met stembiljet zonder controle in de stembus worden gedaan.

“Op die wijze blijft het stemgeheim gewaarborgd”, aldus de bewindsvrouw. Ze heeft over de aanpassing van de procedure spoedadvies gevraagd aan de Kiesraad en de Raad van State. Zij hebben geen bezwaar tegen de aanpassing.

De stembiljetten die maandag terzijde zijn gelegd, kunnen alsnog worden meegenomen. De gemeenten worden voor het middaguur nog op de hoogte gebracht van de nieuwe werkwijze, aldus Ollongren. Het tellen van de stemmen begint woensdag.

Politieke partijen vroegen het kabinet maandag om snel met een oplossing te komen. PvdA-Kamerlid Attje Kuiken noemde het “ontzettend kwalijk” als veel stemmen verloren zouden gaan. Ook ouderenbond ANBO maakte zich grote zorgen.

Premier Mark Rutte wijst erop dat voor het eerst op zo’n grote schaal per post wordt gestemd. Ondanks een zorgvuldige voorbereiding is het is dan “onvermijdelijk” dat het niet in een keer allemaal goed gaat, zei hij in het WNL-televisieprogramma Goedemorgen Nederland. “Dat er in de praktijk dingen anders lopen, daar moet je mee omgaan.”