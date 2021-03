NS zet vanaf april extra treinen in richting Zandvoort

De NS zet vanaf april tot en met september meer treinen in naar Zandvoort aan Zee, zodat strandgangers tot zes keer per uur naar de badplaats kunnen. Dat doet de vervoerder alleen als er in de weekeinden en tijdens feest- en vakantiedagen mooi weer voorspeld is. Volgens de NS is de laatste jaren gebleken dat er structureel meer behoefte is aan extra strandtreinen bij mooi voorjaarsweer.

Afhankelijk van de weersvoorspelling en de verwachte drukte worden de extra treinen gefaseerd ingezet. Vanaf de ochtend neemt het aantal langzaam toe en in de loop van de avond bouwt de NS de dienstregeling weer af. Het extra treinverkeer van en naar Zandvoort wordt eerder ingezet dan gebruikelijk, vorig jaar gold de maatregel alleen vanaf juni tot en met augustus.

De directe treinverbinding van Amsterdam Centraal naar Zandvoort is het drukst, ziet de NS. De vervoerder wijst er op dat treinen met een overstap in Haarlem een goed alternatief zijn om optimaal gebruik te maken van de ruimte in alle treinen. De reistijd voor de rechtstreekse trein en de reis met overstap is even lang.