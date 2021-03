Ook tweede stemdag is het rustig bij stembureaus op NS-stations

Ook de tweede dag dat het mogelijk is om te stemmen voor de Tweede Kamerverkiezingen is het rustig bij de stembureaus op de NS-stations. Zo zijn er aan het einde van de dinsdagochtend veertig mensen bij het stembureau op Utrecht Centraal geweest, waar maandag rond hetzelfde tijdstip de teller op twintig stond. “Er komen zo’n vijf mensen per uur. Het is rustig dus, maar vergeleken met gisteren is er iets meer aanloop”, laat een NS-woordvoerster weten.

Op de andere stations waar gestemd kan worden, is er ook nog weinig in- en uitloop en staan er geen rijen. “Het algemene beeld is dat het rustig is en dat is natuurlijk gunstig, want mensen die vandaag stemmen behoren tot de coronarisicogroep. Voor hen zijn we met alle stembureaus in Nederland opengegaan, zodat zij veilig kunnen stemmen”, aldus de woordvoerder.

De NS heeft maandag en dinsdag naast Utrecht ook stembureaus op station Bilthoven, Leiden Centraal, Den Bosch, Hilversum en Schiedam geopend.