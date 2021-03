Opkomst tweede stemdag op 12 procent

De opkomst op de tweede dag dat er gestemd kan worden voor de Tweede Kamerverkiezingen ligt dinsdag na het sluiten van de stemlokalen om 21.00 uur op 12 procent. Dat meldt onderzoeksbureau Ipsos dat in opdracht van de NOS onderzoek doet. Dinsdagmiddag om 17.00 uur was dat nog 10 procent.

Op maandag, de eerste stemdag, was de opkomst volgens Ipsos nog 6 procent. In het opkomstpercentage zijn de mensen die per brief hun stem uitbrengen niet meegenomen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken meldt dat de cijfers tot 18.00 uur laten zien dat de opkomst beide dagen bij elkaar opgeteld tussen de 7,6 en 15 procent ligt.

Net als maandag waren er dinsdag stemlokalen open voor vooral kiezers die behoren tot de risicogroepen en daardoor extra kwetsbaar zijn voor het coronavirus. Woensdag 17 maart zijn er ruim 8800 stemlokalen open, waar ook de rest van Nederland kan stemmen.