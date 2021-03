Ouderen die stempas vergaten mee te sturen, kunnen nog stemmen

Ouderen die vergaten hun stempas mee te sturen in hun briefstemenvelop, kunnen woensdag nog wel hun stem uitbrengen. Zij moeten dan zelf naar het stembureau én hun stempas nog in hun bezit hebben.

In het stembureau wordt dan de normale procedure gevolgd en krijgen ze een stembiljet. Het ministerie van Binnenlandse Zaken bevestigt dat. Ook kunnen ouderen uiteraard nog iemand machtigen voor hen te stemmen, als ze hun stempas nog hebben.

Maandag begonnen gemeenten met het openen van de enveloppen. Toen bleek dat sommige ouderen alleen het stembiljet hadden ingevuld en opgestuurd, zonder stempas erbij. Deze briefstemmen worden altijd terzijde gelegd en tellen dus niet mee. Door zelf naar het stembureau te gaan of iemand te machtigen, kunnen de ouderen hun stem alsnog laten gelden.

Mensen van zeventig jaar en ouder konden de afgelopen weken een briefstem opsturen of afleveren. Tegelijk bleef de mogelijkheid overeind om niet per post te stemmen, maar zelf naar het stemlokaal te gaan. Dat kon de afgelopen twee dagen die vooral bestemd waren voor kwetsbare mensen, maar ook woensdag nog. Dan gaat het overgrote deel van de bevolking naar de stembus.

Er gingen meer zaken mis met het briefstemmen. Zo stopten ouderen soms per ongeluk hun stempas en stembiljet bij elkaar in dezelfde envelop. Al deze stemmen worden toch meegeteld, meldde minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken dinsdag. Dat gold ook al in het geval dat stempassen niet zijn ondertekend.

Ook de briefstemmen die gestrand zijn bij PostNL omdat ze in de stembiljetenvelop zonder adres werden verstuurd, kunnen alsnog worden geteld. De enveloppen mogen namelijk toch geopend worden, liet het ministerie van Binnenlandse Zaken dinsdagavond weten. Daardoor kan PostNL ze toch bij de juiste gemeente bezorgen.

In totaal mochten zo’n 2,4 miljoen mensen per post hun stem uitbrengen. Gemeenten beginnen woensdagochtend met het tellen van de briefstemmen.