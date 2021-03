Stembureaus op station ook op tweede dag niet drukbezocht

Ook op deze tweede dag dat er op een station gestemd kon worden voor de Tweede Kamerverkiezingen liep het niet storm in deze stemlokalen. Wel was er iets meer aanloop dan maandag, aldus een woordvoerster van de NS. Op Utrecht Centraal stond maandag om 18.00 uur de teller op honderd stemmen, dinsdag kwamen er 150 mensen. “Ook vandaag zagen we dat het voornamelijk de oudere treinreiziger is die zijn stem kwam uitbrengen.”

Dit jaar zijn de mogelijkheden om in een stembureau een stem uit te brengen uitgesmeerd over drie dagen. Net als maandag is het dinsdag de bedoeling dat kwetsbaren en mensen uit een risicogroep in relatieve rust tot 21.00 uur terechtkunnen op de zes daarvoor aangewezen stemlokalen: Utrecht Centraal, Bilthoven, Den Bosch, Hilversum, Leiden Centraal en Schiedam Centrum. Met de stationsstembureaus willen NS, ProRail en gemeenten het voor noodzakelijke reizigers zo makkelijk mogelijk maken om onderweg te stemmen.

Op de ‘grote’ verkiezingsdag, woensdag, gaan ook de overige stemlocaties op stations open. Dan zijn er stemplekken op veertig stations. Het stembureau op station Nijmegen opent als eerste om 05.15 uur. Daarna openen vanaf 05.30 uur de stembureaus op station Meppel en Zwijndrecht. Stemmen op het station kan sinds de verkiezingen in 2006.