‘Uitbetalen steun moet nu beginnen, wacht niet op voucherfonds’

Ook reisbureaus die pakketreizen van andere touroperators verkopen zouden steun moeten krijgen bij het terugbetalen van verstrekte vouchers via het geplande voucherfonds. Bovendien zouden Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR) en de Staat nu al moeten gaan uitbetalen, ook al is er nog geen goedkeuring van de Europese Unie voor het fonds.

Die eisen legde D-Reizen in een kort geding neer bij Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR) en de overheid. Daarmee moet voorkomen worden dat die bedrijven omvallen. Zet de SGR geen stappen, dan moet het garantiefonds namelijk voor veel meer kosten opdraaien als bedrijven failliet gaan, beargumenteerde de reisbureauketen.

Volgens D-Reizen heeft dat bedrijf ook vouchers uitgegeven aan klanten toen bleek dat reizen niet meer uit zouden worden gevoerd. Niet in alle gevallen was dat geld al overgemaakt aan de reisorganisaties, waardoor het reisbureau nu zelf voor het hele bedrag moet opdraaien. Volgens D-Reizen is dat niet anders dan de situatie waarin reisorganisatoren verkeren.

SGR en de Staat zien dat anders en wijzen erop dat touroperators verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de reizen en dat de steun juist bedoeld is voor verkochte en betaalde pakketreizen. De reisbureaus hadden volgens het garantiefonds het geld gewoon direct terug moeten betalen aan de klanten. Bovendien staat Europees recht het niet toe dat ook andere organisaties in de reisbranche gesteund worden, menen zij.