Van Engelshoven blijft optimistisch over opening hoger onderwijs

De opening van het hoger onderwijs begin volgende maand is volgens demissionair minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs) nog niet van de baan. Ze blijft optimistisch dat het kabinet volgende week bekend kan maken dat studenten van het hbo en de universiteit weer fysiek les gaan krijgen.

De afgelopen tijd lopen de besmettingscijfers weer op. Maar “je moet breder kijken dan die cijfers”, aldus de bewindsvrouw. Het kabinet kijkt ook naar het welzijn van jongeren en constateert dat veel studenten het water aan de lippen staat. “Dat telt ook zwaar”, zei Van Engelshoven dinsdag na kabinetsberaad over het coronavirus.

Eerder gingen al wel de middelbare scholen en het mbo weer open. Het kabinet overlegt dit weekeinde weer op het Catshuis met deskundigen over mogelijke versoepelingen. Als de besmettingscijfers blijven stijgen de komende dagen is er weinig ruimte voor meer versoepelingen. Volgende week dinsdag maken premier Mark Rutte en coronaminister Hugo de Jonge op een persconferentie bekend of die verruiming er komt.