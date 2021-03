VVD populairste partij onder scholieren

De VVD is de populairste partij onder scholieren van het voortgezet onderwijs en studenten van het mbo. Ruim 50.000 jongeren brachten hun stem uit tijdens zogeheten scholierenverkiezingen voor de Tweede Kamer. Die zijn georganiseerd door ProDemos – Huis voor democratie en rechtsstaat. De ‘schaduwverkiezingen’ werden afgelopen dagen op de scholen gehouden.

De VVD is in de speciale verkiezing voor scholieren met 32 zetels de grootste partij geworden. De tweede plaats is voor D66, met 27 zetels, GroenLinks volgt met 24 zetels. Ook BIJ1 en nieuwkomers Volt en JA21 bemachtigen zetels als het aan de deelnemers van de scholierenverkiezingen ligt. Deze partijen zijn goed voor respectievelijk 2, 7 en 2 zetels.

Er waren 107.342 jongeren van 284 scholen in het voortgezet onderwijs en het mbo die aangemeld stonden om te stemmen. Uiteindelijk stemden 50.287 jongeren van 193 scholen. Volgens directeur van ProDemos Eric Stokkink was het dit jaar door corona extra lastig om de scholierenverkiezingen te organiseren. “Ik heb veel respect en bewondering voor alle docenten die de Scholierenverkiezingen alsnog mogelijk hebben gemaakt. Door jongeren vroeg bij de politiek te betrekken, zijn ze later hopelijk meer gemotiveerd om naar de stembus te gaan als ze kiesgerechtigd zijn”, aldus Stokkink.

Op basisscholen werden ook deze keer verkiezingen gehouden voor kinderen in groep 7 en 8. Ook daar is de VVD het meest populair. Daarna volgen GroenLinks en Partij voor de Dieren. Meer dan 6600 kinderen van 173 basisscholen brachten hun stem uit.

Voorafgaand aan de Tweede Kamerverkiezingen in 2017 werden onder scholieren ook dit soort verkiezingen gehouden. Toen bleek GroenLinks populair. Als het aan de toen 140.000 deelnemende leerlingen in het voortgezet onderwijs en het mbo had gelegen was GroenLinks de grootste partij geworden. Daarnaast kregen D66 en de VVD de meeste stemmen van de jongeren. De PVV eindigde toen op de vierde plaats. Ook bij de kinderverkiezingen won toen GroenLinks. Toen stemden ruim 11.000 scholieren uit groep 7 en 8.