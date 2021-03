Zorgmedewerkers maken zich zorgen en laten van zich horen

Een groep verpleegkundigen en verzorgenden uit vele sectoren van de gezondheidszorg maken zich zorgen over de gevolgen van alle maatregelen op het algeheel welbevinden en fysieke gezondheid van de samenleving. Dit heeft ervoor gezorgd dat zij zich hebben verenigd om hun stem te laten horen.

Ze zijn werkzaam in de praktijk, in verschillende sectoren van de gezondheidszorg, wat resulteert in een diverse groep van  zorgverleners. Van onder andere intensive care verpleegkundigen tot aan zorgprofessionals uit de verzorgings- en verpleeghuiszorg, van thuiszorg, gehandicaptenzorg tot aan geestelijke gezondheidzorg en ambulance verpleegkundigen. Dit zorgt ervoor dat de groep een brede blik heeft op vele facetten van de gezondheidszorg.

Is dit de manier om met dit virus om te gaan?

De beelden die we allemaal vooral in het begin, dagelijks op de televisie zagen van zieke mensen die opgenomen waren op de intensive care, maakten veel indruk in de samenleving. Gelukkig kennen vele mensen deze intensive care wereld niet en zagen nooit eerder dit soort beelden. Dit heeft voor grote angst gezorgd om ziek te worden door het virus. We zijn nu een jaar verder en helaas wordt ook steeds meer duidelijk wat de nevenschade is van deze maatregelen. Er komen steeds meer vragen of dit de manier is om met dit virus om te gaan.

Ook deze zorgmedewerkers hebben vragen over dit beleid en daarom willen zij vanuit hun praktijkervaring inzage geven in de zorg achter de deuren van instellingen om zo een eerlijk beeld te geven van wat er zich daar afspeelt. Daarnaast willen zij een platform bieden aan zorgprofessionals om van gedachten te wisselen en verhalen met elkaar te delen.

Meer weten? Ga naar de website.