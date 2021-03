Bijzondere locaties in trek bij de stemmers

Kiezers die woensdag hun stem gaan uitbrengen in het Kunstmuseum in Den Haag kunnen tegelijkertijd een heel klein beetje kunst snuiven. De looproute in het vanwege corona al maanden gesloten museum voert namelijk langs twee gloednieuwe tentoonstellingen, die op 1 april open gaan, als dat tegen die tijd mag. “Een moment van troost en hoop voor de nabije toekomst”, zegt museumdirecteur Benno Tempel.

Het Kunstmuseum is al voor de elfde keer een stemlocatie. Tempel: “Nu is het extra bijzonder, omdat we de mensen een glimp van de exposities kunnen laten zien. We zien de verkiezingen als warmdraaien voor de heropening. Een veilige looproute uitzetten was bijvoorbeeld heel gemakkelijk.”

Bijzonder is ook een stemlocatie in Utrecht. Kiezers kunnen daar stemmen in de ontvangkamer van de Rooms-Katholieke Begraafplaats St. Barbara. “Het was even afwachten of hier wel mensen zouden komen. Sommigen zouden het misschien een beetje eng vinden, dachten we”, zegt directeur Karen Kolkhuis Tanke woensdag. “Maar het is al vanaf de opening zelfs drukker dan gedacht.” Speciaal voor de stemmers die woensdag komen is er een wandelroute uitgezet over de begraafplaats uit 1875, die deels rijksmonument is. “Dat valt in goede aarde. Het is nu regenachtig, maar kiezers nemen de route mee om later te komen wandelen.”

Arnhem heeft een trolleybus ingericht als stembureau. Die stopt woensdag op vier plaatsen in de stad. De loop naar de bus zit er goed in, merkt een woordvoerder van de gemeente op. Burgemeester Ahmed Marcouch van de Gelderse hoofdstad stemt niet in de trolley. Hij doet dat aan het eind van de ochtend in de voormalige Koepelgevangenis in zijn stad. En Marcouch is daar bepaald niet de enige, het loopt al vanaf woensdagochtend vroeg storm in het rijksmonument, zeggen leden van het stembureau.

Bij Wim Westhoff in het Overijsselse Marle was woensdag anderhalf uur na de opening van het stembureau al 14 procent van de kiezers langs geweest. Westhoff beheert al jaren het kleinste stembureau van Nederland. “We halen altijd meer dan 100 procent opkomst, omdat een behoorlijke groep mensen speciaal naar Marle rijdt om hier te stemmen. Maar dat verwacht ik dit jaar niet, want het is vanwege corona niet de bedoeling om onnodig te reizen. Ook zullen onze vaste oudere bezoekers wel voorzichtiger zijn.”