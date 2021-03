Stemmentellers aan de slag in Jaarbeurs en Ahoy

Bij de Jaarbeurs in Utrecht en Ahoy in Rotterdam zijn woensdagavond stemmentellers aan de slag gegaan. Beide complexen behoren tot de locaties in Nederland waar centraal stemmen geteld gaan worden. Wegens de coronaregels is dat in sommige stemlokalen namelijk niet mogelijk.

In Utrecht gaat het om 25 stembureaus die niet coronaproof zijn om te tellen. Behalve deze stemmen, worden in de Jaarbeurs ook stemmen geteld die zijn uitgebracht op 15 en 16 maart. Evenals de briefstemmen die uitgebracht zijn door 70-plussers.

Vanwege corona moeten ook de stemmentellers zich aan de coronamaatregelen houden. Daarom brengen enkele gemeenten de stembussen naar grotere locaties. Om veilig te kunnen tellen moet minimaal 60 vierkante meter per stembureau beschikbaar zijn, zo meldde eerder onder meer de gemeente Den Haag. Die gemeente brengt vanuit ruim honderd te kleine locaties stemmen naar grotere plaatsen zoals de Fokker Terminal (Binckhorst), het World Forum (Scheveningen), Sportcampus Zuiderpark (Escamp) of het GIA Trade & Exhibition Center (Kerketuinen).

In Rotterdam zijn er ruim vierhonderd stembureaus, waarvan er 66 kleiner zijn dan 60 vierkante meter. De stemmen van die 66 bureaus worden in Ahoy geteld. Jongeren die zich online hebben aangemeld, worden in groepjes ingezet om de stembureauleden te versterken. De jongeren krijgen daarvoor van begin tot eind een vergoeding van ongeveer 50 euro.

In Rotterdam begon het tellen onder het toeziend oog van burgemeester Ahmed Aboutaleb. “Een hele indrukwekkende logistieke operatie. Maar Rotterdam is een stad die logistiek heel sterk is. Studenten die zich hebben aangemeld, hebben een biertje van me tegoed”, aldus Aboutaleb. De eerste van de 66 aangevoerde stembussen die werden geteld was nummer 629 van een korfbalvereniging in Charlois. Een groot deel van de tellers is nog niet aan de slag gegaan, onder meer omdat nog niet alle stembussen op de juiste plek staan.

In Utrecht zijn er 2700 vrijwilligers beschikbaar voor het tellen. Bij normale verkiezingen zijn dat er ongeveer 1100. Bij elke teller wordt een uitgebreide gezondheidscheck gedaan. Ook de burgemeester van Utrecht, Sharon Dijksma, bracht een bezoek aan de Jaarbeurs en onderging daarom de gezondheidscheck.

Zij kon zien hoe de vrijwilligers in de grote hal, in groepjes van zes op gepaste afstand, serieus en geconcentreerd aan het tellen zijn. De vrijwilligers zijn afkomstig van de 25 bureaus waar niet geteld kon worden. Woensdag wordt geteld hoe op de partijen is gestemd, later in de week wordt naar specifieke kandidaten gekeken.