Exitpoll met zetel verlies is tegenvaller voor DENK-leider Azarkan

DENK komt in de exitpolls uit op twee Tweede Kamerzetels, een verlies van één zetel ten opzichte van de uitslag in 2017. “De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat dat mij tegenvalt”, zegt de lijsttrekker van de kleine oppositiepartij, Farid Azarkan tegen de NOS. Maar hij is “ervan overtuigd” dat zijn partij uiteindelijk toch drie zetels haalt. De DENK-kiezer zit volgens hem nog “verstopt in de polls”.

Naast de teleurstelling over het resultaat van zijn eigen partij, zegt Azarkan zich ook zorgen te maken over de volledige exitpolls. Hij “waarschuwt” dat Nederland naar rechts lijkt af te slaan. “Omdat we zien dat dat soort partijen het niet zo nauw nemen met de rechtsstaat”, volgens de DENK-lijsttrekker. Hij vindt dat die partijen “te weinig ogen en oren” hebben voor minderheden. Daardoor is de aanwezigheid van DENK in de Tweede Kamer “broodnodig”.

Azarkan heeft niet direct een antwoord op de vraag waarom DENK, dat het afgelopen jaar werd geplaagd door een hoogoplopend intern conflict, niet beter heeft gescoord. Wel zegt hij “dat het heel moeilijk is om tussen een aantal nieuwkomers overeind te blijven. We zien dat er ongekend veel partijen meededen”. Verder wil hij vooral wachten op de officiële uitslag.