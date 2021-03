Exitpoll: VVD blijft grootste partij, grote winst voor D66

De VVD van minister-president Mark Rutte blijft de grootste partij in de Tweede Kamer met 35 zetels, een winst van 2 zetels. D66 met leider Sigrid Kaag is de nummer twee met 27 zetels, 8 meer dan de partij er nu heeft in de Tweede Kamer. Dat is de uitkomst van een eerste exitpoll van Ipsos in opdracht van de NOS. Het onderzoeksbureau hanteert een foutmarge van twee zetels.

Het CDA onder leiding van Wopke Hoekstra verliest 5 zetels en komt op 14. De ChristenUnie levert 1 plek in en komt op 4 zetels. Daarmee zou de huidige regeringscoalitie op een meerderheid van 80 zetels komen.

De linkse partijen krijgen harde klappen. Zowel GroenLinks als de SP heeft nu nog 14 Kamerzetels, beide partijen leveren er daar 6 van in. De PvdA heeft daar onder leiding van Lilianne Ploumen niet van kunnen profiteren. Zij blijft steken op 9 zetels, net zoveel als bij de historisch slechte verkiezingsuitslag in 2017. De Partij voor de Dieren wint wel 1 zetel en komt op 6.

De PVV verliest terrein. De partij van Geert Wilders levert 3 zetels in en komt op 17. Forum voor Democratie wint 5 zetels en komt uit op 7 in deze peiling.