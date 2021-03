GroenLinks verplaatst uitslagenavond naar Kamergebouw

GroenLinks reageert woensdagavond niet op de eerste exitpoll vanuit popzaal Het Paard in Den Haag. In plaats daarvan zullen Kamerlid Corinne Ellemeet en partijleider Jesse Klaver in het Tweede Kamergebouw op de eerste prognoses reageren. Dit heeft de partij besloten na overleg met de gemeente.

Er zou anders mogelijk verwarring ontstaan dat het om een bijeenkomst zou gaan, legt een woordvoerder uit. Die zijn in tijden van corona verboden. Klaver staat na 21.00 uur de pers te woord over de uitslag voor GroenLinks. De partij neemt het zekere voor het onzekere, en kiest er daarom uit voorzorg voor gewoon in het Kamergebouw een reactie geven. Dat doen meer partijen.