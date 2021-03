Grote drukte stemwijzers tijdens vooravond laatste verkiezingsdag

De websites van kieswijzers beleefden topdrukte op dinsdagavond, de vooravond van de laatste verkiezingsdag. Tijdens het laatste lijsttrekkersdebat en het Jeugdjournaal zagen Kieskompas, Stemwijzer en Kieswijzer voor Kinderen alle drie een piek. Ook woensdag blijven de stemwijzers vaak geraadpleegd.

De Stemwijzer, van voorlichtingscentrum ProDemos, werd tijdens het slotdebat 90.000 keer gebruikt. “Dat is twee keer zoveel als tijdens het slotdebat van de vorige landelijke verkiezingen van 2017”, meldt een woordvoerder. Stemwijzer heeft zijn record van vorige verkiezingen verbroken. Inmiddels hebben 7,55 miljoen mensen hem ingevuld. Dat is een stijging van ruim 11 procent ten opzichte van 2017, toen de Stemwijzer 6,8 miljoen gebruikers trok.

De Kieswijzer voor Kinderen is volgens een woordvoerder “ten onder gegaan aan zijn eigen succes”. De kieswijzer werd zo veel geraadpleegd dat de servers er woensdagmiddag mee ophielden en de website tijdelijk niet bereikbaar was. Inmiddels worden gebruikers verzocht om de kieswijzer op een later tijdstip in te vullen. De website werd vooral tijdens het Jeugdjournaal van dinsdagavond drukbezocht.

Ook bij Kieskompas was het dinsdagavond een stuk drukker. Tijdens het slotdebat reageerden ongeveer 11.000 mensen tegelijk op de stellingen, wat dubbel zoveel is als normaal. Inmiddels hebben ongeveer 2,3 miljoen mensen het Kieskompas geraadpleegd. Ook dat is een record: bij de vorige Tweede Kamerverkiezingen was het eindtotaal 1,5 miljoen gebruikers. “Kieswijzers horen steeds meer bij de verkiezingen, en door de coronamaatregelen zitten meer mensen thuis achter hun computer”, verklaart directeur Willem Blanken.