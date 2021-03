Knops: prognose beduidend minder dan gehoopt

De verkiezingsuitslag zoals die zich aftekent in de eerste exitpoll is “beduidend minder dan gehoopt”. Dat zei CDA-campagneleider en staatssecretaris Raymond Knops woensdagavond in een eerste reactie.

Het CDA wisselde drie maanden geleden van lijsttrekker: coronaminister Hugo de Jonge maakte plaats voor minister van FinanciĆ«n Wopke Hoekstra. Of de tegenvallende prognose daaraan te wijten valt, wil Knops nog niet stellen. “Het is nu te vroeg om daar conclusies uit te trekken. Het is een exitpoll, de avond is nog lang, ik wil er niet op vooruitlopen.”