Nieuwe partij BoerBurgerBeweging behaalt waarschijnlijk zetel

De BoerBurgerBeweging (BBB) onder leiding van lijsttrekker Caroline van der Plas heeft een zetel behaald, aldus de eerste exitpolls van Ipsos in opdracht van de NOS. De partij wil de “stem van het platteland” vertegenwoordigen, vertelt Van der Plas.

De partij werd daartoe in 2020 opgericht. Volgens Van der Plas wordt het platteland achtergesteld op de rest van Nederland. “Er zijn veel minder voorzieningen, zoals politiebureaus, ziekenhuizen of bibliotheken. Tegelijkertijd worden de groene ruimtes volgezet met zonneparken en woningen.”

En dat terwijl al dat groen, boerenland, juist het “hart van het platteland” is volgens Van der Plas. De veestapel moet dan ook niet worden verkleind, maar boeren moeten kunnen “innoveren”.

Het is de eerste keer dat de partij meedoet aan verkiezingen. In meerdere gemeenten was de partij procentueel de grootste stijger. Op Ameland (Friesland) stemde 5 procent van de eilanders op de BoerBurgerBeweging, in Tubbergen (Overijssel) 6,7 procent, in Ommen (Overijssel) 6,6 procent, in Hof van Twente (Overijssel) 4,7 procent en in Sint Anthonis (Noord-Brabant) 4,6 procent.