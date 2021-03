Ollongren blij met opkomst verkiezingen: maatregelen erin houden

“Heel mooi” vindt verkiezingenminister Kajsa Ollongren de opkomst bij de verkiezingen. Die lijkt met 82,6 procent vooralsnog zelf ietsje hoger dan die van 2017 (81,9 procent). Dat is mede te danken aan de maatregelen die haar ministerie trof vanwege de coronacrisis, denkt ze. “We moesten veel anders doen om te zorgen dat iedereen die dat wilde, veilig kon stemmen.”

Veel zeventigplussers hebben gebruikgemaakt van de mogelijkheid tot briefstemmen, zegt Ollongren. Die en andere “hele interessante innovaties” wil ze graag evalueren om te kijken of die bij volgende verkiezingen weer kunnen worden ingezet. Gemeentes zijn volgens de minister “super creatief” geweest, bijvoorbeeld met het vinden van nieuwe stemlocaties. Zo waren er drive-throughs, maar waren er ook locaties geopend die normaal niet voor verkiezingen worden ingezet. “Het is hartstikke leuk als je in CarrĂ© kunt gaan stemmen, bij wijze van spreken”, zegt Ollongren tegen het ANP. Zelfs de rijen die zich bij sommige locaties vormden, waren keurig op afstand, zag ze.

Omdat veel ouderen vanwege de coronacrisis niet konden meehelpen bij de stemlocaties, was het ministerie al sinds december bezig jongeren voor de klus op te trommelen. Ollongren is blij dat zoveel jongeren – vooral mbo-studenten, zegt ze – zich voor de verkiezingen hebben ingezet. “Dat is goed voor jongeren en goed voor de democratie.” Ze hoopt dat ook bij de volgende verkiezingen weer veel jongeren zullen helpen.