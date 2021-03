Pinkpop misschien verplaatst naar augustus

Pinkpop wordt misschien naar augustus verplaatst. Er ligt een vergunningaanvraag voor het weekend van 27, 28 en 29 augustus bij de gemeente. Dat bevestigt festivalmanager Niek Murray na berichtgeving van 1Limburg.

Het festival in Landgraaf staat dit jaar op 18, 19 en 20 juni gepland. De organisatie hoopt voor eind maart een besluit te kunnen nemen. In dat besluit wordt rekening gehouden met de details van het garantiefonds dat van het kabinet komt. De festivalorganisatie verwacht eind deze week of volgende week daar uitsluitsel over te krijgen.

Een vergunningaanvraag moet zo’n zes maanden van tevoren worden ingediend, vandaar dat de aanvraag er nu al ligt. Het garantiefonds geldt in principe voor evenementen na 1 juli. De originele data van Pinkpop vallen daar dus buiten. In het fonds zit zo’n 300 miljoen euro.