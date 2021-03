Progressieve pro-Europapartij Volt mogelijk met 3 zetels Kamer in

De Nederlandse tak van de Pan-Europese partij Volt heeft mogelijk drie zetels behaald deze verkiezingen, blijkt uit de exitpoll van Ipsos in opdracht van de NOS. Er wordt daarbij een foutmarge van twee zetels aangehouden. Het is voor het eerst dat de partij van lijsttrekker Laurens Dassen in de Tweede Kamer komt. In 2017 lukte dat niet. Volt is vooral populair onder jongeren.

Volt wil meer Europese samenwerking op verschillende vlakken. De partij wil een Europees leger en meer macht naar het Europees Parlement en de Europese Centrale Bank. Hoog op de agenda staan de klimaatcrisis, de migratiecrisis en veiligheid – problemen die volgens de partij het best kunnen worden opgelost met Europese samenwerking.

Dassen zei eerder tegen ANP dat hij vindt dat het in Den Haag te weinig gaat over de voordelen van de Europese Unie. Hij wil dat mensen die meer moeten gaan ervaren. “De welvaart die we hebben, moet beter verdeeld worden.” Economieën zouden beter op elkaar moeten aansluiten, bijvoorbeeld door een fiscale unie, denkt Dassen.

Volt is een Pan-Europese partij met nationale partijen in Europese lidstaten als Duitsland, Bulgarije en Italië. De Nederlandse tak werd in 2018 opgericht en deed in 2019 mee aan de Europese verkiezingen. De partij heeft één zetel in het Europees parlement.