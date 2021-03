Rutte: voor de hand dat VVD en D66 praten over formatie

Het ligt “zeer voor de hand” dat VVD en D66 gaan praten over de formatie, dat zegt VVD-lijsttrekker en demissionair premier Mark Rutte in een reactie op de exitpoll. Daaruit zou blijken dat zijn VVD op 36 zetels uitkomt en D66 groeit van 20 naar 27 zetels. De twee grootste partijen moeten het voortouw nemen, vindt Rutte.

CDA-lijsttrekker Wopke Hoekstra zei ook al dat de startfase van de formatie vooral aan die partijen is. Maar Rutte wil “ook heel graag samenwerken met het CDA”. Verder wil de VVD-leider niet te veel vooruitlopen op de formatie. De lijsttrekkers komen donderdagmiddag bij Kamervoorzitter Khadija Arib om over het formatieproces te praten. Rutte hoopt dat er snel stappen worden gezet. Hij benadrukte al eerder dat hij hoopt op een snelle formatie, zodat een nieuw kabinet de coronacrisis kan aanpakken.

De eerste prioriteit is om een weg uit de crisis te vinden, en zien wat er “nodig is om aan het einde van de heftigste fase van de coronacrisis, zo tegen de zomer, zo snel mogelijk te zorgen dat de bedrijven, theaters, bioscopen, musea weer open kunnen”.

Rutte feliciteerde niet alleen D66, maar ook de partijen die nieuw in de Kamer lijken te komen. Hij noemde dat “uiteraard heel knap. Het is echt niet makkelijk om die kiesdrempel te passeren. Dat is een aantal partijen gelukt. Ik feliciteer hen, en wil samenwerking in de Kamer met hen zoeken”.