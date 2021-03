Segers: nog te vroeg om na te denken over meeregeren

ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers vindt het “nog te vroeg om na te denken over meeregeren” in een volgend kabinet. Zijn partij stevent volgens een exitpoll af op 1 zetel verlies en houdt 4 plekken over in de Tweede Kamer. De exitpoll houdt wel een marge van 2 zetels aan.

Segers, die hoopt na de daadwerkelijke uitslag alsnog opgelucht adem te kunnen halen, heeft geen spijt van zijn deelname aan het kabinet-Rutte III. “Wij kijken dankbaar terug op wat we hebben kunnen doen”, zegt hij. “We hadden willen laten zien dat je niet afgestraft wordt voor verantwoordelijkheid nemen.”