Ongeadresseerde briefstemmen gaan alsnog naar juiste gemeente

Gemeenten die woensdagmorgen een stapel ongeadresseerde enveloppen bezorgd kregen met daarin waarschijnlijk een stembiljet, moeten die enveloppen woensdagmiddag openen. Als er in de envelop zowel een stempas als een stembiljet zit, wordt de uitgebrachte poststem woensdag alsnog bij de juiste gemeente bezorgd. Het ministerie van Binnenlandse Zaken gaat dat indien nodig logistiek ondersteunen, zegt een woordvoerster van het ministerie.

Nijmegen is één van de 25 gemeenten die woensdagmorgen ongeadresseerde enveloppen met daarin waarschijnlijk een stembiljet bezorgd kreeg. Het zijn de enveloppen die bestemd waren voor het bijsluiten van een stempas en die met het stembiljet in een wel geadresseerde envelop voor het briefstemmen verzonden moest worden. Alleen al Nijmegen kwamen volgens de woordvoerder van de gemeente ruim duizend van dergelijke enveloppen binnen, die bestemd blijken te zijn voor 127 verschillende gemeenten.

De stapel post riep in verschillende plaatsen verbazing op. maar volgens het ministerie zijn de projectleiders van de verkiezingen in de 25 gemeenten op 11 maart geïnformeerd na een signaal van PostNL. “Toen bleek dat misschien de verkeerde enveloppen gebruikt zouden worden voor het poststemmen, hebben we gekeken wat er moest gebeuren met ongeadresseerde enveloppen, die natuurlijk niet bij PostNL konden blijven liggen. Er zijn toen 25 gemeenten verspreid over het land uitgekozen waar de enveloppen bezorgd konden worden”, legt de woordvoerster van Binnenlandse Zaken uit.

Als in een envelop zowel een stempas als een stembiljet zit, wordt hij bij de juiste gemeente bezorgd. Enveloppen met een onvolledige inhoud worden terzijde gelegd. In het proces-verbaal van de verkiezingen wordt opgenomen hoeveel van dergelijke ter zijde gelegde stemmen een gemeente heeft ontvangen.