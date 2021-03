Stembureau Utrecht Centraal ‘behoorlijk druk’, Nijmegen op 1100

De stembureaus die zijn ingericht op de NS-stations zijn woensdag goed bezocht, zo laat een NS-woordvoerder weten. “Op Utrecht Centraal staat de teller nu op 900 kiezers en is het behoorlijk druk”, zegt zij woensdag aan het einde van de middag. Station Nijmegen heeft 1100 stemmers ontvangen.

“Zoals verwacht zijn de meeste treinreizigers vandaag komen stemmen”, aldus de woordvoerder. Wegens het coronavirus zijn de mogelijkheden om te stemmen uitgesmeerd over drie dagen. Op maandag en dinsdag was het al mogelijk voor kwetsbaren en mensen uit risicogroepen te stemmen op Utrecht Centraal, Bilthoven, Den Bosch, Hilversum, Leiden Centraal en Schiedam Centrum. Toen werden er op bijvoorbeeld Utrecht Centraal rond de 150 stemmen per dag uitgebracht.

Het stembureau op station Nijmegen ging woensdag al om 05.15 uur open, waarmee het extra lang stemmers kon ontvangen. Dat is terug te zien in het bezoekersaantal van 1100 rond 17.00 uur.

“In Amsterdam Centraal hebben ze zojuist de 500e stemmer mogen ontvangen”, laat de woordvoerder verder weten. Daar stond rond het middaguur de teller nog op 300. NS zegt dat het op andere stations ook goed doorloopt met reizigers die hun stem komen uitbrengen.