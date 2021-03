Stembussen snel vol, stembusstamper en nieuw bussen nodig

De stembussen zitten dit jaar sneller vol dan tijdens eerdere verkiezingen, en dus moeten er “stembusstampers” en nieuwe bussen aan te pas komen. Dat merken ze ook in Rotterdam. “De stemformulieren zijn groter dit keer, want er zijn meer partijen die deelnemen aan de verkiezingen”, aldus een gemeentewoordvoerder.

Tijdens deze Tweede Kamerverkiezingen doen 37 partijen mee, een naoorlogs record. En dus zijn er op het stembiljet evenveel kolommen nodig, waardoor het papier groot uitvalt en veel ruimte inneemt in de stembus. Met een zogenaamde stembusstamper, “een houten stok die door de bus heen kan”, wordt de stapel aangedrukt, vertelt de Rotterdamse woordvoerder. Ook zijn er nieuwe stembussen naar de drukke stembureaus onderweg.

Er is volgens de woordvoerder nog een andere oorzaak waardoor de bakken snel vol zitten. “Normaal zetten we op de stempas de dichtstbijzijnde locatie waar je kan stemmen. Nu niet, en dus is er meer spreiding.” Ook maakt Rotterdam, net als veel andere gemeenten, gebruik van een druktemeter. “Dus je kunt zien hoe druk het is op jouw stembureau, dan kun je even wachten of wat verderop gaan. Dat maakt het lastig inschatten waar het drukker wordt”, legt de woordvoerder uit.

Ook stemmen dit jaar veel minder mensen onderweg naar hun werk. “Normaal kunnen we op basis van eerdere verkiezingen inschatten wie onderweg naar het werk gaan stemmen, dus bijvoorbeeld op Rotterdam Centraal hebben we dan een groter bureau ingericht”, aldus de woordvoerder over de druktespreiding bij de 400 stembureaus in Rotterdam.