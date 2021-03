Stemmen op stations gaat ‘gestaag door’, Nijmegen op 500 stemmen

Het stemmen op de NS-stations gaat “gestaag door”, laat een NS-woordvoerder weten. Op Nijmegen Centraal is er al flink gestemd. “Daar staat de teller op 500, want dat stembureau was al om 5.15 uur opengegaan.”

“Momenteel staat de teller van het aantal mensen dat hun stem op Utrecht Centraal heeft uitgebracht op 450”, laat de woordvoerder eind van woensdagochtend weten. Rond half tien hadden zeker 250 mensen daar hun stem voor de Tweede Kamerverkiezingen uitgebracht.

Amsterdam Centraal had eind van de ochtend 300 kiezers ontvangen. Het stembureau daar stond rond half tien nog op minimaal 100 stemmers.

Eerder liet de woordvoerder al weten dat de coronamaatregelen bij de stembureaus, die in opdracht van de plaatselijke gemeenten zijn ingericht, goed worden gevolgd. Met de stationsstembureaus willen NS, ProRail en gemeenten het voor noodzakelijke reizigers zo makkelijk mogelijk maken om onderweg te stemmen.