Tellen van briefstemmen ‘verloopt soepel’

Het tellen van de briefstemmen lijkt in de gemeenten soepel te verlopen. Woensdag om 07.30 uur begonnen de gemeenten met het tellen van de stembiljetten die op de post gedaan zijn door 70-plussers. Ook de stemmen die maandag en dinsdag vervroegd zijn uitgebracht bij een beperkt aantal stemlokalen worden geteld.

“Het loopt goed door”, zegt een woordvoerder van de gemeente Groningen. “Een aanzienlijk deel van de briefstemmen die eerst ongeldig waren verklaard kunnen nu toch meegeteld worden”. Demissionair minister Kajsa Ollongren paste maandag de procedure aan voor het tellen van de briefstemmen. Daardoor kunnen enveloppen waarin zowel een geldige stempas als een stembiljet zit, toch meegeteld worden. Eigenlijk was het de bedoeling dat het stembiljet in een aparte envelop zat. Die moest vervolgens samen met de stempas in een retourenvelop naar het briefstembureau opgestuurd worden.

Ook in Breda verloopt het tellen goed. De gemeente had woensdagochtend 13.000 briefstemmen binnen. In Enschede waren dat er 7000, op 20.000 stemgerechtigden van 70-plus. In Deventer gaat het tellen van de briefstemmen wat moeizamer. Een woordvoerder laat weten dat het een “stuk meer zijn dan verwacht”. De tellers waren woensdagmiddag nog bezig met het uitvouwen van de stembiljetten.