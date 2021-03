Verwachte opkomst verkiezingen in lijn met 2017

De verwachting is dat ondanks de coronabeperkingen bijna evenveel Nederlanders gaan stemmen als vier jaar geleden. Van de ondervraagden in een peiling van I&O Research begin maart gaf 79 procent van de ondervraagden aan zeker naar de stembus te gaan, 13 procent wil waarschijnlijk gaan stemmen.

Bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen in 2017 bracht bijna 82 procent van de kiesgerechtigden zijn stem uit, zo blijkt uit cijfers van de Kiesraad. Het was daarmee de hoogste opkomst sinds 1986.

In 1977 voelden de meeste kiezers zich geroepen om hun stem uit te brengen. In dat jaar lag het opkomstpercentage op maar liefst 88 procent. De verkiezingen van 1981 nemen met 87 procent een tweede plaats in. De Kamerverkiezingen van 1986 komen met een opkomst van 85,8 procent op de derde plek.