Voedselproducenten willen einde aan kippen in kooien

Verschillende Europese voedselproducenten hebben de Europese Commissie per brief gevraagd om een einde te maken aan het gebruik van kooien in de veehouderij, met name aan die voor kippen. Dat meldt de dierenwelzijnsorganisatie Compassion in World Farming (CIWF). Ikea bevestigt de ondertekening van het epistel, net als Unilever.

“Wereldwijd stoppen steeds meer bedrijven in de voedselsector met het gebruik van kooien. Zij laten zien dat kooien onnodig zijn en dat het houden van dieren zonder kooien goed mogelijk is”, zegt Geert Laugs, directeur CIWF Nederland. “Die veroorzaken dierenleed, zijn onnodig en niet van deze tijd”.

Unilever beaamt dit. “Onderzoek toont aan dat kippen die in kooien worden gehouden lijden en dat goed beheerde kooivrije systemen hun een veel betere levenskwaliteit bieden”, aldus een woordvoerster van het concern. Het kan ook, blijkt uit haar woorden. “In heel Europa gebruiken al onze merken, waaronder Hellmann’s, Amora en Calvé, sinds 2009 100 procent kooivrije eieren. In 2020 hebben we onze doelstelling gehaald om 100 procent kooivrije eieren in Noord-Amerika te kopen.”

Unilever hoopt naar eigen zeggen te bereiken dat tegen het einde van 2025 100 procent van alle eieren wereldwijd kooivrij is.

De brief sluit aan op het Europees burgerinitiatief Stop de kooien/End the Cage Age, dat volgens CIWF door 1,4 miljoen Europeanen werd ondertekend, onder wie ruim 150.000 Nederlanders.