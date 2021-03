VVD: Nederland spreekt vertrouwen in Rutte uit

Dat de VVD gegroeid is en opnieuw de grootste partij in de Tweede Kamer wordt, “laat zien dat Nederland vertrouwen uitspreekt in de VVD, in Mark Rutte, in deze ongekende crisis”. Dat zegt campagneleider Sophie Hermans in een eerste reactie op de exitpoll. Daarin staat de VVD op 35 zetels. “Het is gelukt. Dat vervult mij met trots”, zegt Hermans.

De VVD voerde een campagne rond premier en lijsttrekker Mark Rutte, maar het is een overwinning voor de hele VVD, vindt Hermans. “Ik denk dat resultaat is van vier jaar keihard werken, leiderschap tonen in moeilijke tijden.” Rutte zelf reageerde er blij op de exitpoll. “Hij sprong van de bank”.

Hermans feliciteerde ook D66-leider Sigrid Kaag “met een fantastische uitslag”. Volgens de eerste exitpoll staat die partij op 27 zetels.