D66 de grootste geworden in Nijmegen

D66 is de grootste partij geworden in studentenstad Nijmegen. De partij kreeg 23,2 procent van alle stemmen, bijna 4 procentpunt meer dan vier jaar geleden. GroenLinks was vier jaar geleden de populairste partij in de stad aan de Waal, maar verloor dit jaar bijna 7 procentpunt. De VVD is de tweede partij in Nijmegen.

Nijmegen was een van de twee gemeenten waar GroenLinks vier jaar geleden de meeste stemmen kreeg. De partij won destijds ook in Amsterdam. Ook daar lijkt D66 nu de meeste stemmen te krijgen, gebaseerd op een gedeeltelijke telling van de stemmen.