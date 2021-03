D66 populairste partij in Utrecht

D66 is de populairste partij in de gemeente Utrecht, blijkt na het tellen van alle stemmen. De partij kreeg 25,8 procent van de stemmen. De partij was woensdagnacht, na het tellen van 86 procent van de stemmen, al de grootste.

De VVD is de tweede partij, met 14,7 procent van de stemmen. Op de derde plek staat GroenLinks met 12,9 procent, een daling van 7,3 procentpunt ten opzichte van de vorige Tweede Kamerverkiezingen. Nieuwkomer Volt is met 6,5 procent van de stemmen de vierde in de gemeente.

D66 was ook bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2017 de grootste partij in Utrecht, met 22,3 procent destijds.