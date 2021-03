D66 trekt meeste stemmen in Amsterdam na ruim 85 procent geteld

In de gemeente Amsterdam heeft D66, nadat 85,6 procent van de stemmen is geteld, de meeste stemmen gekregen: 22,7 procent van het totaal. De VVD kreeg 12,6 procent van de stemmen en is daarmee de tweede partij in de gemeente. Erna volgt GroenLinks met 10,2 procent.

D66 won terrein ten opzichte van de Tweede Kamerverkiezingen van 2017, maar VVD en GroenLinks leverden juist wat in.

PvdA (7,6 procent), Partij voor de Dieren (7,1 procent) en DENK (6,2 procent) volgden als vierde, vijfde en zesde partij in de gemeente. Nieuwkomer Volt kreeg 5,9 procent van de stemmen.

De gemeente Amsterdam maakt pas komende maandag de definitieve uitslag bekend.