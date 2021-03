Eenpitters Krol en Van Kooten-Arissen verdwijnen uit Kamer

Eenpitters Henk Krol en Femke Merel van Kooten-Arissen verdwijnen na de verkiezingen uit de Tweede Kamer. De exitpolls laten zien dat ze hoogstwaarschijnlijk niet op een zetel kunnen rekenen. De politici, die allebei afsplitsten van andere partijen, stonden ook in meeste peilingen nog niet op één zetel.

Krol was lang het boegbeeld van 50PLUS maar stapte uit de partij in mei vorig jaar, en richtte met Van Kooten-Arissen de Partij voor de Toekomst op. Ook die partij eindigde in conflict. De twee Kamerleden gingen weer hun eigen weg, en uiteindelijk richtte Krol de Lijst Henk Krol (LHK) op. Op Radio Veronica zei de spraakmakende politicus dat hij een Bed and Breakfast zou oprichten als hem geen zetel gegund bleek. Sinds 2012 zat hij met een enkele onderbreking in de Tweede Kamer. Krol gaf 50PLUS grote bekendheid, maar die partij kwam vooral in het nieuws wegens de vele interne ruzies.

Van Kooten-Arissen kwam in 2017 in de Kamer via de lijst van de Partij voor de Dieren. Ze stapte in de zomer van 2019 uit die fractie omdat de PvdD volgens haar niet genoeg oog had voor menselijke zaken. De politica werd later lid van 50PLUS, maar trad niet toe tot de fractie. Uiteindelijk richtte ze de partij Splinter op, nadat ze uit de Partij voor de Toekomst was gestapt. Splinter moest benadrukken dat het juist goed is voor de democratie dat er veel kleine partijen zijn.