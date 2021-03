FVD op Twitter: daverende klap tegen de eindeloze lockdowns

Forum voor Democratie liet donderdagochtend weer van zich horen op Twitter. Het bleef sinds de verkiezingen stil. De partij bedankt de stemmers nu voor “een daverende klap tegen de eindeloze lockdowns”. “Een enorme overwinning voor de vrijheid.” Partijleider Thierry Baudet heeft persoonlijk nog altijd niks van zich laten horen.

“Met uw steun – en de steun van onze geweldige, onmisbare vrijwilligers – gaan we door. We hebben véél meer slagkracht in de Tweede Kamer en zullen ons geluid nog veel sterker verkondigen. Onze campagne voor onze vrijheid en voor Nederland blijft ook buiten de Kamer doorgaan”, staat op het partijaccount.

De nummer vier op de Forum-lijst, Hans Smolders, zei donderdagochtend bij Goedemorgen Nederland dat Baudet te moe was om nog te reageren. Tegelijk doken er filmpjes op van een hossende Baudet op een druk uitslagenfeestje.