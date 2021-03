GroenLinks-jongeren vellen hard oordeel over campagne en Klaver

De jongerenorganisatie van GroenLinks, DWARS, oordeelt hard over het verlies van de moederpartij tijdens de Tweede Kamerverkiezingen. De GroenLinks-jongeren zijn “diep teleurgesteld” maar allerminst verrast. Partijleider Jesse Klaver moet het ook ontgelden. “De afgelopen maanden zagen we GroenLinks steeds verder afglijden”, schrijft voorzitter Sabine Scharwachter op de website van de organisatie.

Volgens DWARS ontbrak “een sterk verhaal” tijdens de campagne en wilde de partij zich te aantrekkelijk maken voor regeringsdeelname. Idealisme maakte plaats voor concrete plannen en GroenLinks ging “steeds meer dansen naar de pijpen van de grootste partijen”, aldus de DWARS-voorzitter. Ook zou de campagne niet activistisch genoeg zijn. “Het gematigdere imago heeft er ironisch genoeg toe geleid dat de kans op meeregeren aanzienlijk is geslonken.” De idealistische kiezer zou zijn afgehaakt en de gematigde kiezer overgestapt naar D66. Die partij won flink.

Deze nieuwe koers zou Klaver ook niet goed liggen, vindt DWARS. De “ooit zo bevlogen en idealistische leider uit 2017” zou een “stereotiepe tragedie” zijn van een “jonge idealist” die met de jaren “steeds realistischer en rechtser wordt”. DWARS laakt de constructieve houding van Klaver, die volgens de jongeren goed past binnen de oppositie maar niet binnen de campagne. De verbindende toon van Klaver is zelfs “ongepast” op thema’s als “de opkomst van extreemrechts en fascisme”. Klaver zou te ver verwijderd zijn geraakt van het idealistische DNA van GroenLinks.

DWARS wil dat de moederpartij “de noodzakelijke zelfreflectie” toont. “Laat dit een ‘wake-upcall’ zijn.” Toch is de jongerenorganisatie nog strijdbaar, schrijft Scharwachter. DWARS wil graag meedenken over de koers die GroenLinks nu zou moeten inslaan. “Daar zijn we immers de jongerenpartij van GroenLinks voor.”